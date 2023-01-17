إيطاليا: انخفاض عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى 80

(أنسامد) - يناير 17 - روما - انخفض عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم في البحر المتوسط، من 300 إلى 80 شخصا، منذ صدور مرسوم الهجرة الجديد الذي يحد من عمل سفن الإنقاذ في المياه الإيطالية.



وأكد رئيس بعثة أطباء بلا حدود، خوان ماتياس جيل، في مؤتمر صحفي بشأن المرسوم الذي صدر من مجلس النواب بالبرلمان الإيطالي، أن عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم بواسطة سفن المنظمة انخفض من 300 إلى 80 شخصا مع دخول المرسوم قيد التنفيذ.



وتابع، "بعد ثماني سنوات، لا يزال الناس يموتون في البحر المتوسط"، قبل أن يضيف، "الطريقة التي نعمل بها الآن هي أننا نغادر بعد أن نجري أول عملية إنقاذ، بينما في السابق كنا نجري في المتوسط 4.5 عملية إنقاذ في كل مهمة".



ومن جانبها، أوضحت فالنتينا برينيس، التي تعمل لمنظمة "أوبن أرمز"، أنه منذ 2015، تم إنقاذ 233 ألف شخص، مشيرة إلى أن عدد الإجراءات الجنائية والإدارية التي واجهتها المنظمة على مدار هذه السنوات الماضية لم تتعد 20 دعوى قضائية.



واستطردت، "أنها منطقة في البحر تستمر في التهام الأرواح حتى في عام 2023، هذا الطريق مزدحم للغاية، كل عام يسافر عليه ما بين 80 إلى 100 ألف شخص، وأكثر من ألفي شخص يموتون على هذا الطريق سنويا".



والأسبوع الماضي، رست سفينة جيو بارنتس وهي سفينة بحث وإنقاذ تديرها منظمة أطباء بلا حدود، في أنكونا، من أجل إنزال 73 شخصا أنقذتهم في المياه قبالة ليبيا خلال الأيام الماضية.



وتعد هذه السفينة هي الثانية التي ترسو في ميناء ماركي الأسبوع الماضي، بعد أن رست سفينة أوشن فايكنج التي تديرها منظمة "إس أو إس ميدترانيه" الثلاثاء الماضي وعلى متنها 37 شخصا.



ووصلت جيو بارنتس إلى أنكونا بعد يوم واحد من الموعد المحدد مسبقا بسبب ظروف البحر السيئة.



وتحاول الحكومة الإيطالية السيطرة على أنشطة السفن التي تديرها المنظمات غير الحكومية لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، متهمة هذه السفن بتشجيع المهاجرين على العبور إلى إيطاليا.



إلى جانب ذلك، بدأت السلطات الإيطالية في تخصيص موانئ لسفن المنظمات غير الحكومية، لكن هذه الموانئ تواجه انتقادات بكونها بعيدة عن مواقع عمليات الإنقاذ. (أنسامد).



