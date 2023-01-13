إيطاليا: سفينة الإنقاذ جيو بارنتس تنقل 73 شخصا إلى أنكونا

(أنسامد) - يناير 13 - روما - رست سفينة جيو بارنتس وهي سفينة بحث وإنقاذ تديرها منظمة أطباء بلا حدود، في أنكونا، الخميس، من أجل إنزال 73 شخصا أنقذتهم في المياه قبالة ليبيا خلال الأيام الماضية.



وتعد هذه السفينة هي الثانية التي ترسو في ميناء ماركي هذا الأسبوع، بعد أن رست سفينة أوشن فايكنج التي تديرها منظمة "إس أو إس ميدترانيه" الثلاثاء الماضي وعلى متنها 37 شخصا.



ووصلت جيو بارنتس إلى أنكونا بعد يوم واحد من الموعد المحدد مسبقا بسبب ظروف البحر السيئة.



وتحاول الحكومة الإيطالية السيطرة على أنشطة السفن التي تديرها المنظمات غير الحكومية لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، متهمة هذه السفن بتشجيع المهاجرين على العبور إلى إيطاليا.



إلى جانب ذلك، بدأت السلطات الإيطالية في تخصيص موانئ لسفن المنظمات غير الحكومية، لكن هذه الموانئ تواجه انتقادات بكونها بعيدة عن مواقع عمليات الإنقاذ. (أنسامد).



