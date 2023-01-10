دراسة-هيدروجين: ايطاليا بالمركز الخامس في براءات الاختراع

(أنسامد) - يناير 10 - روما - تعد إيطاليا من بين الأماكن
الأولى في أوروبا في براءات الاختراع الخاصة بالانتقال إلى
الهيدروجين ، وخاصة "الأخضر" ، أي من المصادر غير الأحفورية.
تؤكد دراسة مشتركة حديثة أجراها المكتب الأوروبي للبراءات والوكالة
الدولية للطاقة إن ايطاليا تحتل المركز الخامس ، من حيث براءات
الاختراع العالمية ، وهي الأكثر ابتكارًا في أوروبا في مجال تقنيات
الطاقة.لمكافحة تغيرالمناخ ، بعد ألمانيا وفرنسا وهولندا
والدنمارك.
تأخذ الدراسة في الاعتبار براءات الاختراع المسجلة في جميع أنحاء
العالم بين عامي 2011 و 2020 في النطاق الكامل للتقنيات المتعلقة
بالهيدروجين: من الإنتاج إلى التخزين ، ومن التوزيع إلى التحول ،
وكذلك التطبيقات النهائية.
وفقاً للترتيب العالمي لبراءات الاختراع في مجال تقنيات الهيدروجين
فأن الاتحاد الأوروبي يحصد (28٪ من الإجمالي) واليابان (24٪) في
المرتبة الأولى ، بينما الولايات المتحدة بنسبة 20٪ في
المركزالثالث.
وبينما نمت براءات الاختراع المتعلقة بالهيدروجين في أوروبا
واليابان على مدى العقد الماضي ، فقد تراجعت في الولايات المتحدة.
ظل نشاط تسجيل براءات الاختراع الدولية في مجال تقنيات الهيدروجين
متواضعاً (على الرغم من تزايده حالياً) في كوريا الجنوبية والصين.