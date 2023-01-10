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دراسة-هيدروجين: ايطاليا بالمركز الخامس في براءات الاختراع
    (أنسامد) - يناير 10 - روما - تعد إيطاليا من بين الأماكن الأولى في أوروبا في براءات الاختراع الخاصة بالانتقال إلى الهيدروجين ، وخاصة "الأخضر" ، أي من المصادر غير الأحفورية.

    تؤكد دراسة مشتركة حديثة أجراها المكتب الأوروبي للبراءات والوكالة الدولية للطاقة إن ايطاليا تحتل المركز الخامس ، من حيث براءات الاختراع العالمية ، وهي الأكثر ابتكارًا في أوروبا في مجال تقنيات الطاقة.لمكافحة تغيرالمناخ ، بعد ألمانيا وفرنسا وهولندا والدنمارك.

    تأخذ الدراسة في الاعتبار براءات الاختراع المسجلة في جميع أنحاء العالم بين عامي 2011 و 2020 في النطاق الكامل للتقنيات المتعلقة بالهيدروجين: من الإنتاج إلى التخزين ، ومن التوزيع إلى التحول ، وكذلك التطبيقات النهائية.

    وفقاً للترتيب العالمي لبراءات الاختراع في مجال تقنيات الهيدروجين فأن الاتحاد الأوروبي يحصد (28٪ من الإجمالي) واليابان (24٪) في المرتبة الأولى ، بينما الولايات المتحدة بنسبة 20٪ في المركزالثالث.

    وبينما نمت براءات الاختراع المتعلقة بالهيدروجين في أوروبا واليابان على مدى العقد الماضي ، فقد تراجعت في الولايات المتحدة.

    ظل نشاط تسجيل براءات الاختراع الدولية في مجال تقنيات الهيدروجين متواضعاً (على الرغم من تزايده حالياً) في كوريا الجنوبية والصين.

    (أنسامد).

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