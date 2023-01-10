دراسة-هيدروجين: ايطاليا بالمركز الخامس في براءات الاختراع

(أنسامد) - يناير 10 - روما - تعد إيطاليا من بين الأماكن الأولى في أوروبا في براءات الاختراع الخاصة بالانتقال إلى الهيدروجين ، وخاصة "الأخضر" ، أي من المصادر غير الأحفورية.



تؤكد دراسة مشتركة حديثة أجراها المكتب الأوروبي للبراءات والوكالة الدولية للطاقة إن ايطاليا تحتل المركز الخامس ، من حيث براءات الاختراع العالمية ، وهي الأكثر ابتكارًا في أوروبا في مجال تقنيات الطاقة.لمكافحة تغيرالمناخ ، بعد ألمانيا وفرنسا وهولندا والدنمارك.



تأخذ الدراسة في الاعتبار براءات الاختراع المسجلة في جميع أنحاء العالم بين عامي 2011 و 2020 في النطاق الكامل للتقنيات المتعلقة بالهيدروجين: من الإنتاج إلى التخزين ، ومن التوزيع إلى التحول ، وكذلك التطبيقات النهائية.



وفقاً للترتيب العالمي لبراءات الاختراع في مجال تقنيات الهيدروجين فأن الاتحاد الأوروبي يحصد (28٪ من الإجمالي) واليابان (24٪) في المرتبة الأولى ، بينما الولايات المتحدة بنسبة 20٪ في المركزالثالث.



وبينما نمت براءات الاختراع المتعلقة بالهيدروجين في أوروبا واليابان على مدى العقد الماضي ، فقد تراجعت في الولايات المتحدة.



ظل نشاط تسجيل براءات الاختراع الدولية في مجال تقنيات الهيدروجين متواضعاً (على الرغم من تزايده حالياً) في كوريا الجنوبية والصين.



(أنسامد).



