العالم يودع البابا السابق بنديكتوس السادس عشر

(أنسامد) - يناير 6 - روما - ودع العالم، الخميس، البابا الفخري للفاتيكان، البابا السابق بنديكتوس السادس عشر، في جنازة شارك فيها عشرات الآلاف من بينهم شخصيات سياسية وقيادات إيطالية ودولية.



وترأس البابا فرنسيس جنازة سلفه الألماني، بنديكتوس السادس عشر، في ساحة القديس بطرس، الذي شهد ازدحاما كبيرا، وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ أن يقود بابا جالس على منصبه، مثل هذه الإجراءات.



وتوفى البابا الفخري، ليلة رأس السنة الجديدة، عن عمر يناهز 95 عاما، بعد أن أصبح أول بابا منذ 600 عام يتنازل عن منصبه في فبراير 2013.



وقال البابا فرنسيس، خلال الجنازة، "نحن هنا برائحة الامتنان وزيت الأمل لنظهر لك، مرة أخرى الحب الذي لا يفقد أبدا"، مضيفا، "نريد أن نفعل ذلك مع نفس المعرفة والتفاني التي كنت قادرا على منحهم على مر السنين".



وفي نهاية المراسيم، دعا البابا فرنسيس، لتسمية بنديكتوس السادس عشر بلقب "سانت سوبيتو".



كانت هناك أيضًا مشاهد مؤثرة حينما وضع البابا فرنسيس يده على نعش بنديكتوس السادس عشر، لدقيقة من الصلاة قبل أن يتم نقله إلى كاتدرائية القديس بطرس لدفنه.



وبرز بين الحاضرين خلال مراسيم الجنازة، الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، وعدد من المسؤولين الآخرين.



كما كان بين الحاضرين، الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والمستشار أولاف شولتز، والملك فيليب والملكة ماتيلد، ملكة بلجيكا، والملكة صوفيا من إسبانيا.



وقدرت قوات الدرك، بحسب المكتب الإعلامي للفاتيكان، أن الحاضرين في الجنازة وصلوا إلى 50 ألف شخص.



وعلى مدار 3 أيام، جاء حوالي 200 ألف شخص لتوديع البابا بنديكتوس، خلال وضع جسده في كاتدرائية القديس بطرس. (أنسامد).



