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إيطاليا : ساحة القديس بطرس تعلن "منطقة حمراء"
وفد يهودي في جنازة البابا السابق بنديكتوس
    (أنسامد) - يناير 5 - روما - أعلن الفاتيكان يوم أمس الأربعاء أن المنطقة المحيطة بساحة القديس بطرس، ستصبح "منطقة حمراء" مع دخول المشيعيين لمراسم جنازة البابا الفخري للفاتيكان، بنديكتوس السادس عشر، اليوم الخميس.

    وتنتشر قوات الشرطة في الساحة، كما تحظر المشروبات قبل وبعد الجنازة.

    ويطبق هذا القرار بساحة القديس بطرس إعتبارا من من منتصف ليل الأربعاء وحتى 2 بعد الظهر الخميس، يوم جنازة البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر.

    وقال الفاتيكان إن منطقة القديس بطرس ستعلن منطقة حمراء، حسب أوامر حاكم روما، برونو فراتاسي.

    وتابع أنه لن يُسمح بالدخول إلى المنطقة إلا من خلال البوابات التي تديرها قوات القانون والنظام، كما يُمنع بيع ونقل المشروبات في زجاجات أو عبوات زجاجية.

    وسيكون حاضرا أيضا وفد من الجالية اليهودية في روما. (أنسامد).

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