إيطاليا : المعتدي على المرأة في محطة القطار متشرد بولندي

(أنسامد) - يناير 4 - روما - تم التعرف على الرجل الذي طعن مواطنة إسرائيلية تبلغ من العمر 24 عامًا مساء يوم 31 ديسمبر في محطة قطار تيرميني في روما.



وقد تبين إنه متشرد يبلغ من العمر 25 عامًا من أصول بولندية قدم إلي إيطاليا منذ 8 أشهر، وهو حاليا مطلوب بتهمة الشروع في القتل.



وبالنسبة للضحية فحالتها مستقرة، ولكن التكهن بسبب الإعتداء يظل غير معروف.



وقال محافظ روما فراتيسي:"أعتقد أنه عمل رجل مجنون، سوف نعزز الأمن داخل المحطة، حتى لو كانت الجرائم في تيرميني قد انخفضت كثيرًا ".



(أنسامد).



