منظمة أطباء بلا حدود تنقذ 85 مهاجراً في البحر

(أنسامد) - يناير 3 - روما - أنقذت منظمة أطباء بلا حدود 85 مهاجراً على متن ثلاثة قوارب، بناءا على طلب المركز الوطني الإيطالي للتنسيق في حالات الطوارئ.



فقد أنقذت المنظمة أثناء الليل،41 شخصًا، كانوا في وضع صعب، بعد انقلاب قاربهم قبالة السواحل الليبية ونقلوا بواسطة سفينة فريق أطباء بلا حدود "جيوبارينتس".



وجاءت عملية الإنقاذ بناءا على طلب من المركز الوطني للإيطالي للتنسيق في حالات الطوارئ.



وتعد هذه هي عملية الإنقاذ الأولى بعد الموافقة على مرسوم من قبل رئيس الجمهورية، سيرجيو ماتريلا للحكومة التي وضعت مدونة سلوك جديدة بشأن أنشطة الإنقاذ البحري للمنظمات غير الحكومية.



ومرة أخرى، أنقذ فريق "أطباء بلا حدود" 44 شخصا آخرين كانوا على متن سفينة بضائع، كانت في وضع صعب، حيث توجه نفس الفريق إلى السفينة الجانحة لنقل الأشخاص الموجودين عليها.



وتم نقل المهاجرين خلال النهار إلى ميناء تارانتو في جنوب إيطاليا.



(أنسامد).



