رئيسة الوزراء الإيطالية : استقرار ليبيا قضية حاسمة

(أنسامد) - ديسمبر 30 - روما - أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن استقرار ليبيا قضية حاسمة بالنسبة لإيطاليا، مشيرة إلى أنها التقت بوزيرة الخارجية وتحدثت مرتين عبر الهاتف مع رئيس الوزراء، كما أجرت مباحثات بهذا الشأن مع جميع المحاورين، بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وأضافت جورجيا ميلوني في مؤتمر صحفي بمناسبة نهاية العام : إنهم يعملون في مسار يؤدي إلى (إجراء) انتخابات في أسرع وقت ممكن، مشيرة : ولكن في البداية هناك إعادة كتابة للميثاق الدستوري، نحن ندعم هذه العمليات.



وتابعت : هذا لا يعني أننا بدأنا بالفعل الحوار أيضا حول قضية المهربين وتدفقات الهجرة مع السلطات الموجودة حاليا. (أنسامد).



