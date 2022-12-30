مجلس الشيوخ يمنح الثقة لمشروع الموازنة المقدم من ميلوني

(أنسامد) - ديسمبر 30 - روما - تحول مشروع الموازنة لعام 2023 المقدم من حكومة جورجيا ميلوني، إلى قانون، بعدما منح مجلس الشيوخ الإيطالي، الثقة للمشروع.



وخلال التصويت، أعطى 109 أعضاء موافقتهم على المشروع، في حين صوت 76 عضوا ضد المشروع، وامتنع واحد فقط عن التصويت، ليصبح مشروع الموازنة لعام 2023 قانونا رسميا.



وعبر وزير الاقتصاد، جيانكارلو جيورجيتي، عن سعادته بهذا التصويت، موضحا في بيان، "أنا راض عن هذا المشروع الأول للموازنة، وأعتبرها مهمة تم إنجازها، لقد كتبت الميزانية التي قدمناها، في وقت قياسي وفي سياق غير إيجابي بشكل استثنائي".



وتابع، "تحترم الميزانية الالتزامات التي تعهدنا بها للناخبين، كما اكتسبت في البداية ثقة الأسواق والمؤسسات الأوروبية، والآن، والأهم من ذلك البرلمان".



من جانبها، عبرت رئيسة مجموعة "فورزا إيطاليا" عن معارضتها للمشروع خاصة فيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 600 يورو، لهولاء الذين يزيدون عن 75 عاما، موضحة أن حزبها سيواصل النضال للوصول به إلى 1000 يورو.



ومن جانبه، قال زعيم "القطب الثالث"، كارلو كاليندا، في قاعة مجلس الشيوخ، خلال التصويت على المشروع، "في أول اختبار جدي للحكومة، فشلت فيه، فلم تأخذ بوعودها الانتخابية، ولم تتطرق إلى أي مشكلة هيكلية، بل ولم تغير أي شيء فعلته حكومة دراجي بشأن الطاقة، بعدما ناضلت لإسقاطها".



وأضاف، "حتى أنها لم تتمكن من إدارة عملية العرض والموافقة على المشروع بشكل لائق"، مؤكدا أنه صوت بالرفض لهذا المشروع "غير الملائم". (أنسامد).



