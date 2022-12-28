تونس: جمعية خيرية إيطالية تقدم تبرعات لثمان مستشفيات تونسية

(أنسامد) - ديسمبر 28 - روما - قدمت الجمعية الإيطالية او ار اس ايه - وهى منظمة غير ربحية ذات منفعة اجتماعية- تبرعها الثاني لتونس في اطار المشروع الخيري " تبرعات بعثة الإنقاذ الدولية- ام اي ار- أفريقيا 22".



وجاء الإعلان عن ذلك من قبل مديرة الجمعية ألبا كافالارو مؤكدة أن شركة "س ب ا " لخدمات المستشفيات قد تبرعت بأجهزة الحماية الشخصية من الأشعة السينية لثمان مستشفيات عامة في شمال وجنوب تونس.



وأشادت كافالارو بتقديم شركة خدمات المستشفيات أدوات تستخدم لضمان الحماية المتزايدة في البيئات المعرضة للخطر، مشددة على انها بادرة تضامن عظيمة من جانبهم.



كما تقدمت بالشكر لألبرتو فرانشيسكسني مدير قسم البحث والتطوير في الشركة والذي ابدى تعاوناً كاملاً في هذا الشان.



وأكدت ان جمعية "او ار اس ايه "ستواصل مهمتها من خلال إقامة مشروعات اخرى في تونس وأفريقيا ذات توجهات مختلفة، واضافت :" نحن على ثقة في سخاء مؤسسات إيطالية اخري أبدت استعدادها لتقديم التبرعات لدول افريقية عن طريقنا".



ووجهت رئيس الجمعية الشكر لوزارة الصحة التونسية لتوقيعها إتفاق التبرع الذي يندرج في اطاراتفاقية التفاهم الموقعة في 2019.



ويهدف هذا الاتفاق إلى تطوير برنامج علمي للعلاج بالموسيقي والمسمى " ام اي ار"في كافة المستشفيات ومراكز العلاج التونسية بالتعاون مع أنشطة اكثر تعقيداً تهدف الى تحقيق الرفاهية لكافة المرضي في مرحلتي الطفولة و البلوغ وذلك على أمل افتتاح فرعاً لها قريباً في تونس. (أنسامد).



