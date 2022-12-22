فضيحة الرشاوي: قطر دفعت للنائب الإيطالي جيورجي عبر "جزائري"

(أنسامد) - ديسمبر 22 - روما - قال فرانشيسكو جيورجي، المساعد البرلماني الخاضع لتحقيق أجراه المدعون البلجيكيون في بروكسل، فيما يسمى بفضيحة "قطر جيت"، للشرطة الفيدرالية والقاضي البلجيكي، ميشيل كلايز، إن قطر دفعت رشاوي من خلال جهة اتصال "جزائرية".



ونقلت هذه التصريحات صحيفة "إل فاتو" اليومية الإيطالية، التي نشرت 3 وثائق طويلة مرتبطة بالتحقيقات.



كما ذكرت الصحيفة أن جيورجي تحدث أيضا عن آلية يزعم أن دولة المغرب تستخدمها لدفع رشاوي، وكذلك عن اجتماع مع مسؤولين سعوديين، وكذلك عن منظمة أخرى غير حكومية منخرطة في تمويل مكافحة الإفلات من العقاب.



وزعم جيورجي أن شريكته، النائبة اليونانية، إيفا كايلي، "لم تكن" جزء من الشبكة، على الرغم من معرفتها بالمال، بحسب ما كتبت الصحيفة.



إلى جانب أوراق المحكمة، نشرت الصحيفة معلومات مقدمة من أجهزة الاستخبارات البلجيكية، التي قادت إلى التحقيقات، والتي ذكرت رشاوي بـ "ملايين عديدة من اليوروهات".



وفي حديثه عن كيفية دفع الرشاوي المزعومة من قبل قطر، ذكرت الصحيفة أن جيورجي أبلغ المحققين أنه تلقى اتصالا من "جزائري".



وبحسب ما ورد، قال جيورجي، "أنه يعمل لحكومة قطر، ويدعى بو جلال، لقد وضعني على اتصال مع شخص آخر في تركيا، وأعتقد أنه من أصل فلسطيني".



هذا الأخير (من أصل فلسطيني) أعطاه رقم هاتف في بلجيكا، يوضح جيورجي، "كان من المفترض أن أتصل به للحصول على المال"، مشيرا إلى أن الاتصال كان دائما مختلفا.



وبالنسبة للمغرب، زعم جيورجي أن الرشاوي تم دفعها نقدا من قبل عبد الرحيم أتمون، سفير المغرب في بولندا، وفقا لتقرير الصحيفة.



وقال جيورجي للمحققين، "لقد أحضر الأموال من حين لآخر، وليس بطريقة منتظمة"، موضحا أن المبالغ قد تبلغ بشكل إجمالي 50 ألف يورو، وتم الحصول عليها في بروكسل أو باريس. (أنسامد).



