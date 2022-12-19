ارتفاع درجة حرارة البحر الأبيض المتوسط 0.5 درجة في 25 عاما

(أنسامد) - ديسمبر 19 - روما - خلال الربع الأخير من القرن، ارتفع مستوى ثاني أكسيد الكربون في البحر الأبيض المتوسط من حوالي 365 جُسيمًا إلى 420 جُسيمًا لكل مليون، بنسبة زيادة 15%، فيما ارتفع مستوى الميثان من حوالي 1825 جُسيمًا إلى 1985 جُسيمًا لكل مليار، بنسبة زيادة 9%.



ووفقا للأرقام والإحصائيات التي قدمتها الوكالة الوطنية الإيطالية للتقنيات الجديدة والطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة (ENEA) خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإنشاء مرصد المناخ في لامبيدوزا، ارتفع متوسط درجة الحرارة بما يقرب من 0.5 درجة مئوية، إلى جانب شدة وتواتر موجات الحر.



قبل الثورة الصناعية، كانت مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي حوالي 280 جسيمًا في المليون، وبلغت بحلول عام 1992، عندما بدأ قياس ثاني أكسيد الكربون في لامبيدوزا، 350 جسيمًا في المليون، وفقا لما صرح به ألكيد دي سارّا، من مختبر وكالة ENEA لمراقبة وقياس البيئة والمناخ.



حتى اليوم، تم تسجيل 420 جسيمًا في المليون، مع زيادة كبيرة في السنوات الخمس والعشرين الماضية، تعادل ما يقرب من 15% ومعدل زيادة سنوي ارتفع من 1.7 جسيم لكل مليون في العام إلى ما يقرب من 2.6 جسيمًا لكل مليون.



من عصر ما قبل الصناعة وحتى عام 1997، تضاعف تركيز الميثان في الغلاف الجوي أكثر من الضعف، حيث ارتفع من 720 جسيمًا لكل مليار إلى ما يقرب من 1825 جسيمًا لكل مليار، وزاد بنسبة 8% في السنوات العشرين الماضية. (أنسامد).



