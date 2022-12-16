الجزائر: قريبا اتفاقية تعاون مع اتحاد الصناعة الإيطالية

(أنسامد) - ديسمبر 16 - روما - سيتوجه وفد من الاتحاد العام للصناعة الإيطالية (Confindustria) إلى الجزائر قريبا لتوقيع "اتفاقية" تعاون مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، أحد أكبر منظمات أرباب الأعمال في الدولة المغاربية.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كمال مولى، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، على هامش معرض الإنتاج الجزائري، الذي انطلق يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة الجزائر ويستمر حتى 24 ديسمبر.



وأوضح كمال مولى، أن المجلس قام بزيارة عمل إلى إيطاليا في نهاية شهر نوفمبر، تم خلالها الاتفاق مع الاتحاد العام للصناعة الإيطالية على تنظيم زيارة لرجال أعمال إيطاليين إلى الجزائر وتوقيع اتفاقية تعاون.



وأضاف أن الأمور تمضي قدما لتوقيع الاتفاقية التي ستعمل على تسريع التبادل والشراكات والإنتاج المشترك، بالإضافة إلى مجالات أخرى.



وفيما يتعلق بزيارة وفد مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري إلى روما، والتي جرت في الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر، أشار كمال مولى، إلى أن الوفد تم استقباله من قبل نائب وزير الأعمال والصناعة الإيطالية، فالنتينو فالنتيني، مؤكدا أن الإجتماع كان مثمرا للغاية.



وشدد على أن فالنتيني أكد دعمه الكامل للعلاقات الاقتصادية بين الجزائر وإيطاليا ودعم المتعاملين والشركات في كلا البلدين.



ولفت كمال مولى، إلى أنه خلال الزيارة، جرى استقبال وفد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، من طرف رئيس الوزراء الإيطالي السابق ورئيس مؤسسة Italianieuropei ماسيمو داليما.



ووصف مولى "العلاقات الإيطالية الجزائرية على المستوى السياسي بالممتازة"، موضحا أن زيارة الوفد إلى روما تأتي في إطار تعزيز وتوطيد هذه العلاقات على المستوى الاقتصادي.



وتابع: تناولت المباحثات مع الاتحاد العام للصناعة الإيطالية، فرص الاستثمار والتعاون في الجزائر، وكذلك قانون الاستثمار الجديد، الذي يعتبر جاذبا، ويوفر رؤية واضحة للمتعاملين الاقتصاديين، ومستقر لعشر سنوات.



وقال "أخذنا بين الاعتبار كل هذه العناصر لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين الايطاليين في الجزائر". (أنسامد).



