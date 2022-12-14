الجزائر: إيطاليا تشارك في ندوة حول المرأة والإرهاب

(أنسامد) - ديسمبر 14 - روما - انطلقت اليوم، الأربعاء، في العاصمة الجزائرية الجزائر، أعمال الندوة الدولية الثانية التي ينظمها الاتحاد الأوروبي، بشأن دور النساء في الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، بمشاركة وفد من وزارة الداخلية الإيطالية.



ويشارك في الحدث كل من وزارة الخارجية الجزائرية، والاتحاد الإفريقي (المفوضية والأفريبول)، إضافة إلى خبراء في القطاع الأمني، قادمين من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا.



وفيما يتعلق بإيطاليا، فيتم تمثيلها من خلال أتسيو جياتانو، مدير الشرطة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية، ووفد مرافق له.



وتسلط الندوة الضوء على الدور المزدوج للمرأة كونها فاعل للاستقرار في المجتمعات "الحرجة"، التي تعيش ظواهر مرتبطة بالتطرف، وكذلك كونها بطلة فاعلة ضد الأنشطة الإرهابية، وهو تطور يأتي في إطار تفكير المجتمع الدولي بشأن الاستراتيجية متعددة الأبعاد التي يتم تبنيها على المدى البعيد بخصوص الكفاح ضد هذه الظاهرة، إذ تعتمد هذه الاستراتيجية بشكل أساسي على الشمولية والتدريب والمساواة الفعالة بين الجنسين.



وخلال الندوة، سوف يستعرض المشاركون حالات حقيقية في التشاد والصومال والعراق وسوريا وأوروبا في مجال الدعوة الإسلامية.



(أنسامد).



