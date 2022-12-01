تونس: إطلاق حملة الترويج للمنتجات الغذائية الإيطالية

(أنسامد) - ديسمبر 1 - روما - افتتح السفير الإيطالي في تونس، فابريزيو ساجيو، النسخة الثانية من حملة " Dolce Italia-Saveurs d'Italie"، للترويج للمنتجات الغذائية الإيطالية، في متجر "لا مارسا"، بالتعاون مع وكالة الترويج في الخارج وتدويل الشركات الإيطالية، وسلسلة كارفور في تونس.



المبادرة التي تعد جزءا من حملة "بيت" التي تروج لها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تتضمن 52 علامة تجارية إيطالية، وتسعى إلى الترويج للمنتجات الإيطالية، في الفترة بين الأول ومنتصف ديسمبر الجاري، في 9 مناطق بيع في كارفور الواقع في تونس الكبرى، والحمامات وسوسة.



وعلق السفير فابريزيو ساجيو، على الحدث، بالقول، "المنتجات الغذائية المصنوعة في إيطاليا هي امتياز إيطالي في العالم أجمع، وأنا سعيد بالترويج لها مع الحدث اليوم"، مشيرا إلى أن هذا الحدث يعد واحدا من أكبر عمليات التغلغل في السوق التونسي.



وأضاف السفير، "المبادرة تأتي بشكل عام بعد التوطيد غير العادي للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين روما وتونس، والتي جعلت من إيطاليا الشريك التجاري الأول لتونس في الوقت الحالي".



ويستمر السعي وراء المنتجات الغذائية المصنوعة في إيطاليا، إذ تعد ضمانة للامتياز في العالم أجمع، كما تتميز الشركات المنتجة بجودة فائقة في العرض.



وتعطي هذه الجودة صورة جيدة لإيطاليا وأسلوب الحياة الإيطالية.



ومن جانبها، أوضحت مديرة مكتب وكالة الترويج في الخارج وتدويل الشركات الإيطالية، فرانشيسكا تانجو، "على الرغم من أن ظاهرة السبر الإيطالي (Italian Sounding) يمكنها أن تعمل، بطريقة غير متوقعة، كمحرك للمنتجات الإيطالية الأصلية، إلا أنها بطريقة أخرى، تقرب المستهلك من الذوق الإيطالي، لكن من جانب آخر، تسبب تشويه لمفهوم المطبخ الإيطالي وثقافة الطعام والنبيذ الإيطالية".



ولمكافحة ظاهرة "السبر الإيطالي"، تؤكد تانجو أنه ينبغي العمل على حملة إعلامية "كافية" يمكنها أن تنقل مزايا المنتج الإيطالي الحقيقي، من خلال تعزيز منتجات سلسلة الأغذية الزراعية الإيطالية التي تهتم بالصحة والتغذية وسلامة الأغذية، والتي كانت من سمات المنتجات المصنوعة في إيطاليا في هذا القطاع.



والسبر الإيطالي، هي ظاهرة تحدث في جميع قارات العالم حيث يتم تزوير المنتجات الغذائية الإيطالية، وتسويقها على إنها منتجات يتم تصنيعها وإنتاجها بواسطة إيطاليا، رغم أنها ليس لها علاقة بالمطبخ الإيطالي.



وتتضمن هذه الظاهرة، تزوير جميع الأطعمة الإيطالية، وعلى رأسها الجبن والمعكرونة وزيوت الزيتون وغيرها. (أنسامد).



