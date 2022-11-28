تعاون بين انتيسا سان باولو والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط

(أنسامد) - نوفمبر 28 - روما - وقعت مجموعة "انتيسا سان باولو" المصرفية الإيطالية والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل تعزيز الوصول إلى التمويل، والتعليم والتبادل الثقافي والاستدامة والتعاون الدولي في مجال التجارة في منطقة البحر المتوسط ;;والخليج.



تهدف مذكرة التفاهم للمساهمة في تنمية وتطوير العلاقات والمجتمعات.



وتعتبر مجموعة "انتيسا سان باولو"، المجموعة المصرفية الإيطالية الوحيدة التي وقعت اتفاقية مع الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ، كما تهدف مذكرة التعاون أيضًا لتنفيذ التدريب المهني والتبادل الطلابي لتسهيل دخولهم إلى عالم العمل.



يؤدي البحر الأبيض المتوسط ;;دورًا استراتيجيًا متزايدًا، لأنه يعتبر المنطقة التي تلتقي فيها آسيا وأفريقيا وأوروبا.



وتمثل إيطاليا، ولا سيما جنوب البلاد، نظرًا لموقعها الجغرافي، مركزًا طبيعيًا للعلاقات الثقافية والتجارية للمنطقة بأكملها.



وصرح ماركو إليو روتيني، رئيس قسم البنوك الفرعية الدولية التابعة للمجموعة المصرفية الإيطالية: من خلال قسم البنوك الفرعية الدولية لدينا، تتمتع "انتيسا سان باولو" بحضور قوي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ;;حيث تدير أكثر من 950 فرعًا تعمل في مجال الخدمات المصرفية التجارية في 12 دولة في وسط وشرق أوروبا وشمال إفريقيا.



(أنسامد).



