بيتشيتو: توفير احتياجات الطاقة الإيطالية لهذا الشتاء

(أنسامد) - نوفمبر 22 - روما - قال وزير البيئة وأمن الطاقة الايطالي جيلبرتو بيتشيتو فراتين إنه سيتم توفير احتياجات الطاقة الإيطالية لهذا الشتاء ، لكن عام 2023 سيكون "مصدر قلق".



فيما يتعلق بشراء الطاقة ، قال بيتشيتو فراتين على هامش حدث "ديريزيوني نورد" في قصر ديلي ستيلين في ميلانو: "المخاوف قوية ، ليس كثيرًا لهذا الشتاء الذي يجب أن نكون قادرين على التغلب عليها ولكن بالتأكيد لعام 2023".



وأضاف أن "نقص الإمدادات الروسية يعني" أنه خلال الصيف يجب أن نبني الاحتياطيات ونقوم بالتخزين لنكون جاهزين لفصل الشتاء المقبل".



ومن ناحية أخرى قال ان "هناك مسألة السعر فنحن بحاجة لمعرفة تأثير سقف السعر الأوروبي على سعر الغاز".



وأضاف الوزير أنه سيقدم إلى مجلس الوزراء "شكلا من أشكال اقتراح سقف للسعر الوطني المتعلق بنظام الطاقة المتجددة".



وختم تصريحه "هذا يعني وضع حد أقصى لسعر الطاقة من المصادر المتجددة لضمان عدم تحميل تكاليف باهظة على الإنتاج" (أنسامد).



