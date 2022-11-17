رئيس شركة إيني: نواجه الشتاء بشكل جيد بفضل الجزائر

(أنسامد) - نوفمبر 17 - روما - أشاد رئيس شركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، بدور الجزائر في توفير الغاز اللازم لإيطاليا خلال الشتاء الحالي، مؤكدا أن روما تواجه الشتاء الحالي بشكل أفضل.



وأوضح ديسكالزي، أن شركة إيني لديها ثقة بالجزائر وشركة سوناطراك، والذي بدونهما ما كانت إيطاليا لتتمكن من زيادة مخزونها من الغاز بشكل كاف و"مواجهة الشتاء".



وأضاف ديسكالزي، في تصريحات على هامش إطلاق مشروع جديد لمحطة الطاقة الكهروضوئية في حقل بئر رابعة الشمالي جنوب شرقي الجزائر، وحفل افتتاح مختبر للطاقة الشمسية، أنه "علينا أن نشكر الجزائر وسوناطراك لما فعلاه، ويستمرون في فعله من أجل إيطاليا".



وخلال مؤتمر صحفي عقب الافتتاح، أكد رئيس شركة إيني أن مخزون الغاز في إيطاليا جيد، ويبلغ 95% .



واستطرد بالقول أمام الصحفيين إن إيني "سوف تطلق مشروعا جديدا للطاقات المتجددة، لكن الطاقة الحقيقية هي التي توجد بين الجزائر وإيطاليا، وبين العاملين في إيني وسوناطراك". (أنسامد).



