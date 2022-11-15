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إيطاليا تسعى لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة
بزيادة 70 جيجاوات في ست سنوات
    (أنسامد) - نوفمبر 15 - روما - قال وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، جيلبرتو بيتشيتو إن إيطاليا تهدف إلى زيادة كمية الطاقة التي تنتجها من مصادر الطاقة المتجددة بمقدار 70 جيجاوات في غضون ست سنوات.

    وأضاف بيتشيتو، خلال جلسات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ المصرية، أن هذا ضروري من أجل الالتزام بهدف الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55%.

    وفي حديثه على هامش مؤتمر بالجناح الإيطالي في (COP27) بشرم الشيخ، قال جيلبرتو بيتشيتو إن إلغاء حظر تصاريح مشاريع الطاقة المتجددة يعد "أحد أهدافي الرئيسية". (أنسامد).

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