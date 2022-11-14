حزب الشعب الأوروبي: لا يمكن ترك إيطاليا وحدها في قضية الهجرة

(أنسامد) - نوفمبر 14 - روما - قال رئيس حزب الشعب الأوروبي مانفريد ويبر، إنه لا يمكن ترك إيطاليا وحدها للتعامل مع قضية تدفق المهاجرين القادمين من شمال إفريقيا، وذلك خلال لقائه برئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، في روما نهاية الأسبوع.



جاءت تصريحات مانفريد ويبر، في خضم خلاف كبير بين إيطاليا وفرنسا بشأن قارب مهاجرين رفضت إيطاليا دخوله إلى الموانئ الإيطالية، قبل أن ينتهى به المطاف في فرنسا، مما دفع باريس لإلغاء خططها استقبال 3500 مهاجر من إيطاليا، ودعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.



وأضاف ويبر : يجب أن تتوصل إيطاليا وفرنسا إلى اتفاق مشترك بشأن التحديات الكبيرة التي تنتظرنا، ويجب على الجميع التعامل مع تحديات الهجرة، منوها : "ما نحتاجه هو حل أوروبي، لا نحتاج إلى معارك بين إيطاليا وفرنسا، أو بين بلدان أخرى".



وتابع مانفريد ويبر : يجب أن يشمل هذا الحل جانبين، أولها تطبيق ضوابط صارمة وقوية على الحدود، كما فعلنا على الحدود بين تركيا واليونان، والجانب الثاني هو التضامن. "لا يمكن ترك إيطاليا وحدها.



يجب علينا إظهار التضامن على المستوى الأوروبي". (أنسامد).



