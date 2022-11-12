إيطاليا : ارتفاع تكاليف المعيشة للأفراد

(أنسامد) - نوفمبر 12 - روما - يواجه أكثر من 8.4 مليون إيطالي يعيشون بمفردهم، زيادة في متوسط ;;تكلفة المعيشة بنسبة 90% عن تكلفة المعيشة بالنسبة لفرد في أسرة مكونة من ثلاثة أفراد، وذلك وفقا لتحليل أجراه الاتحاد الوطني للمزارعين (كولديريتي)، بمناسبة الاحتفال بيوم العزاب، الذي بدأ في الصين في التسعينيات من القرن الماضي.



ووفقا للدراسة التحليلية التي قارنت تكاليف المعيشة على أساس بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، تبلغ تكلفة الطعام والشراب 298 يورو شهريًا بالنسبة للفرد الذي يعيش بمفرده، مقابل 189 يورو للفرد الذي يعيش ضمن أسرة، بزيادة قدرها 58%.



يقول الاتحاد الوطني للمزارعين، إنه خلال السنوات الخمس الماضية، ارتفع عدد العزاب بنسبة 5% تقريبًا ليتجاوز 8.4 مليون.



يبلغ متوسط تكلفة الطعام والشراب لشخص واحد يعيش بمفرده 298 يورو شهريًا، أعلى بنسبة 58% مقارنة بمتوسط ;;تكلفة المعيشة بالنسبة لفرد ضمن عائلة مكونة من 3 أشخاص، حيث تبلغ التكلفة 189 يورو شهريا. (أنسامد).



