ميلوني تنتقد السماح لـ 250 مهاجر بالوصول لإيطاليا

(أنسامد) - نوفمبر 10 - روما - انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، قرار مسؤولين طبيين بالسماح لما يقرب من 250 مهاجرا كانوا على متن سفينتي إنقاذ مهاجرين، تديرهما منظمة غير حكومية، بالنزول في كاتانيا، لأسباب صحية.



وكانت سفينتي "هيومانتي 1" و"جيو بارنتس"، قد رستا في مدينة صقلية نهاية الأسبوع الماضي، لكن الحكومة سمحت في البداية للأشخاص الضعيفين بالنزول إلى إيطاليا، بينما رفضت مطالب السفينتي بإنزال باقي المهاجرين.



والثلاثاء الماضي، أعطى مسؤولون طبيون في إيطاليا، الضوء الأخضر للسفينتين لإنزال ما تبقى على متنهما من مهاجرين إلى كاتانيا.



ولاقى هذا القرار انتقاد من ميلوني، التي أوضحت في اجتماع لنواب حزبها اليميني "إخوة إيطاليا، "قرأت بعض العناوين العبثية التي كانت بعيدة كل البعد عن الحقيقة في الصحف"، مضيفة، "على سبيل المثال، قرار الهيئة الصحية بالسماح للمهاجرين على متن سفن المنظمات غير الحكومية بالنزول، على أساس أنهم هشون، بسبب مشاكل نفسية محتملة".



وتابعت، "وجدنا قرار الهيئة الصحية غريبا".



ودافعت ميلوني عن موقف حكومتها المتشدد بشأن سفن الإنقاذ التي تديرها المنظمات غير الحكومية، مؤكدة في هذا الشأن، "الحكومة الإيطالية تحترم جميع الاتفاقيات الدولية، والحظر المفروض على سفن المنظمات غير الحكومية على التوجد في المياه الإيطالية، باستثناء ما هو ضروري لعمليات الإنقاذ ومساعدة الأفراد الهشين، له ما يبرره ومشروعا".



واستطردت، "ليس الناجون من حطام السفن هم الذين على هذه السفن، ولكن المهاجرين" الذين يتم نقلهم من سفن أخرى. (أنسامد).



