منظمة غير حكومية : على أوروبا مساعدة إيطاليا في قضية الهجرة

(أنسامد) - نوفمبر 7 - روما - قالت منظمة "إس أو إس ميديتيراني" غير الحكومية، إنه ينبغي على دول الاتحاد الأوروبي مساعدة إيطاليا بشأن قضية الهجرة.



وأضافت المنظمة : نؤكد منذ سنوات أن دول أوروبا الوسطى يجب أن تتحمل مسؤوليتها لتخفيف ضغط المهاجرين على إيطاليا ومالطا. مضيفة أن الشيء المهم بالنسبة لها وصول سفينة "أوشن فايكنغ"، التي تحمل على متنها 234 مهاجراً، لأقرب ميناء آمن "ونأمل أن يحدث ذلك في أقرب وقت ممكن".



وأكدت المنظمة أن عملية "إعادة توزيع المهاجرين ليست من اختصاصنا، وبالتالي ليس لدينا أي تعليق في هذا الصدد". . ومن المعروف ان عملية إدارة استقبال واستضافة المهاجرين تتم بشكل مختلف من بلد لاخر.



وقال رئيس بعثة عمليات البحث والإنقاذ في منظمة أطباء بلا حدود، خوان ماتياس جيل : تنتهي عملية الإنقاذ عندما يهبط الأشخاص في مكان آمن، مضيفا أنه بمجرد وصولهم، توجد إجراءات وطنية ودولية مطبقة تحدد كيفية تقديم طلب اللجوء وأشكال الحماية المختلفة.



وتابع : في منظمة أطباء بلا حدود، فإن أولويتنا هي إنزال المهاجرين في أقرب ميناء آمن وليس على بعد آلاف الكيلومترات من المكان الذي نتواجد فيه.



وأضاف أن هناك ما يقرب من 572 شخصًا على متن سفنة الانقاذ التابعة للمنظمة، والذين ينتظرون منذ أكثر من أسبوع للنزول للميناء.



تقوم منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية بتشغيل سفينة جيو بارنتس، وهي السفينة التي أنقذت 572 شخصًا (من بينهم 60 قاصرًا وثلاث نساء حوامل) خلال سبع عمليات إنقاذ مختلفة في المياه الدولية في منطقة البحث والإنقاذ المالطية.



وقالت منظمة Sos Humanity غير الحكومية، إن علم السفينة ليس له علاقة بحقوق وواجبات طالبي اللجوء، مشيرة إلى رد النرويج على المذكرة الشفوية الإيطالية بشأن سفينتي إنقاذ المهاجرين ترفعان العلم النرويجي، وهما "أوشن فايكنغ" و"جيو بارنتس". (أنسامد).



