إيطاليا تطالب سفينة إنقاذ اللاجئين باحترام لوائحها

(أنسامد) - نوفمبر 4 - روما - طالب وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، منظمة غير حكومية ألمانية مختصة في إنقاذ اللاجئين، باحترام لوائح إيطاليا، على خلفية رغبة المنظمة إنزال مهاجرين أنقذتهم في البحر المتوسط على الأراضي الإيطالية.



وأوضح الوزير خلال تواجده في العاصمة الألمانية برلين، أن روما لا تطالب سوى باحترام لوائحها، ردا على رغبة سفينة "هيومانيتي 1" إنزال المهاجرين على متنها في إيطاليا.



كما جاء رد إيطاليا، بعد دعوة ألمانيا للحكومة الإيطالية التدخل لمساعدة الأشخاص الموجودين على متن السفينة التي تحمل العلم الألماني.



وتعد سفينة "هيومانيتي 1" واحدة من 3 سفن لمنظمات غير حكومية، توجد في الوقت الحالي في جنوب البحر المتوسط، وتحمل جميعها ما يقرب من 1000 شخص على متنها.



وفيما يتعلق بسفينة "هيومانيتي 1"، فإن السفينة تحمل 194 طالب لجوء على متنها، بينهم 104 قاصر، أحدهم طفل يبلغ من العمر 7 شهور.



والأسبوع الماضي، طالب وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، سفينة "هيومانيتي 1" وسفينة "أوشن فايكنج"، التي تحمل 234 شخصا على متنها، بالابتعاد عن المياه الإيطالية. (أنسامد).



