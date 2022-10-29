إيطاليا : ميلوني ستحضر قمة المناخ وقمة العشرين في نوفمبر

(أنسامد) - أكتوبر 29 - روما - من المقرر أن تحضر رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قمة المناخ COP27 التي تعقد في مدينة شرم الشيخ في مصر يومي 7 و 8 نوفمبر وقمة مجموعة العشرين في مدينة بالي في أندونيسيا يومي 15 و 16 نوفمبر، وذلك حسبما أعلن مكتبها أمس الجمعة.



وأضاف مكتب رئيسة الوزراء أن ذلك يأتي في أعقاب أول رحلة خارجية لها إلى بروكسل في الثالث من نوفمبر.



ورداً على سؤال وكالات الانباء الايطالية، علق السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية على اعلان مجلس الوزاراء الايطالى مشاركة رئيسة الوزراء ميلونى في قمة COP 27 ، حيث اوضح انه بكل تأكيد ترحب مصر بزيارة السيدة ميلونى رئيسة وزراء ايطاليا الصديقة لمصر تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها للمشاركة فى قمة قـادة العالم التي ستعقد في شرم الشيخ نوفمبر القادم لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ونتطلع لمساهمتها الهامة امتداداً لدور ايطاليا الفاعل على الساحة الدولية.



واعتبر كذلك السفير بسام راضي ان مشاركة السيدة ميلونى ستشكل بلا شك قيمة مضافة للجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ الذى تاتى على رأس الأولويات الدولية، مضيفاً ان الزيارة كذلك تمثل تعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.



(أنسامد).



