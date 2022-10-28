إيطاليا: زيادة تدفق المهاجرين في 2022 بأكثر من 50%

(أنسامد) - أكتوبر 28 - روما - كشفت لجنة النظام والأمن العام التابعة لوزارة الداخلية الإيطالية عن ارتفاع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام، بنسبة أكثر من 50%.



وأوضحت اللجنة، وفق بيان لوزارة الداخلية أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا في الفترة بين بداية عام 2022 و26 أكتوبر الجاري، قد ارتفع إلى 79647 مهاجرا، خلال 2044 عملية إنزال، أي بارتفاع بنسبة 50.78% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وتحدثت اللجنة عن تدفقات الهجرة وطرق الوصول إلى إيطاليا، وكذلك الأسباب التي تقود إلى تفاقم الظاهرة.



وبينت اللجنة أن الزيادة في عدد المهاجرين هذا العام تعود إلى زيادة القادمين من ليبيا وتونس وتركيا، الذين يشكلون الدول الرئيسية التي يأتي منها المهاجرون.



ونوهت اللجنة أن الأزمة الكبرى تكمن في ليبيا، حيث يمثل الوضع غير المستقر الداخلي عامل أساسي في نمو تدفق المهاجرين، والذي ارتفع بمعدل 75.83% من هذا البلد منذ بداية العام.



كما سجلت اللجنة نموا مطردا في أعداد المهاجرين القادمين من تونس، بنسبة 25.96%، بالمقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفع عدد المهاجرين القادمين من تركيا بنسبة 43.02%، منذ بداية العام ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



ولاحظت اللجنة انخفاضا طفيفا في عدد المهاجرين القادمين من الجزائر، الذين يتوجهون بشكل أساسي إلى جزيرة سردينيا، إذ تبين الأرقام انخفاض المهاجرين من هذه الدولة بنسبة 7.12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. (أنسامد).



