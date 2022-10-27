وزير الداخلية الإيطالي يطالب سفينتي إنقاذ بالابتعاد عن السواحل

(أنسامد) - أكتوبر 27 - روما - يبدو أن إيطاليا عادت إلى سياستها القديمة في التعامل مع أزمة اللاجئين، إذ وجه وزير الداخلية الإيطالي الجديد، ماتيو بيانتدوزي، أمرا لسفينتي بحث وإنقاذ للمهاجرين بالابتعاد عن المياه الإيطالية.



وأصدر الوزير الجديد في حكومة جورجيا ميلوني، زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني، قرارا يأمر سفينتي إنقاذ تديرهما منظمة غير حكومية، بالابتعاد عن المياه الإيطالية، رغم وجود 326 مهاجرا على متنهما كانت قد أنقذتهما في البحر المتوسط.



وبين وزير الداخلية أن تصرف السفينتين "أوشيان فايكنج" و"هومانيتي 1"، لا تتوافق مع "روح اللوائح الأوروبية والإيطالية في مجال الأمن ورقابة الحدود والكفاح ضد الهجرة غير الشرعية".



ويأتي هذا القرار بالتوافق مع ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء، وزير البنية التحتية، الذي يسند له إدارة الموانئ الإيطالية.



ويشكل هذا عودة لسياسة إغلاق الموانئ الإيطالية أمام سفن إنقاذ المهاجرين التي تديرها منظمات غير حكومية، وهو القرار الذي كان قد أصدره سالفيني حينما كان وزيرا للداخلية في حكومة جيوزبي كونتي، بين 2018 و2019. (أنسامد).



