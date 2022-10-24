تونس : إحباط محاولة هجرة غير شرعية وإنقاذ ١٧ مهاجرا

(أنسامد) - أكتوبر 24 - روما - أعلن المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي إحباط محاولة هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية بالمنستير.



وقال المتحدث بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان له : في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، تمكنت دورية بحرية تابعة لمركز الحرس البحري بطبلبة بمنطقة الحرس البحري بالمنستير، من إحباط عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة، وإنقاذ 17 مهاجرا، من بينهم ١٣ تونسيا و٤ من جنسيات إفريقية.



وأوضح أن هذه العملية تمت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 22 و23 أكتوبر، مضيفا أن هؤلاء المهاجرين أبحروا من سواحل جرجيس وتم إنقاذهم بسواحل طبلبة. (أنسامد).



