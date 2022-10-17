تونس: إقامة النسخة الرابعة من "أوسكار الإيطالية للأعمال"

(أنسامد) - أكتوبر 17 - روما - أقيمت النسخة الرابعة من "جوائز الأوسكار الإيطالية للأعمال" نهاية الأسبوع الماضي في مدنية طبرقة الساحلية - في شمال شرق تونس - وهو حدث سنوي تنظمه الغرفة التونسية الإيطالية للتجارة والصناعة (CTICI)، بالتعاون مع سفارة إيطاليا، للاحتفال بمجتمع الأعمال الإيطالي في تونس وإبراز أهمية التعاون بين البلدين.



وخلال الحفل الذي حضره سفير إيطاليا في تونس فابريسيو ساجيو، تم توزيع الجوائز على الشركات التي تميزت بمساهمتها في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين إيطاليا وتونس.



وقال السفير ساجيو في كلمته الافتتاحية : "أنا مقتنع بأن "صنع في إيطاليا" يمثل أداة ثمينة لسياستنا الخارجية: والعلامات التجارية الخاصة بك هي إحدى بطاقات الدعوة لزيارة بلدنا"، مشيرًا إلى أن "ممارسة الأعمال التجارية لا تعني فقط معرفة كيفية القيام بذلك واغتنام الفرص التي يوفرها السوق، ولكن أيضًا اتخاذ قرار واعٍ بالتنمية المتبادلة، ودعم رفاهية المجتمعات التي تعمل فيها الشركة ".



وقد تم منح جائزة الأوسكار عن "أفضل شركة كبيرة" للشركة التونسية Effemme Biserta، وأوسكار عن "أفضل شركة صغيرة ومتوسطة" للشركة الإيطالية Compagnie manufacture italienne، والأوسكار عن "أفضل استثمار موحد" للشركة التونسية Tunicotex والأوسكار عن "أفضل استثمارجديد".لمجموعة الإيطالية Manifatture Italiane Group.



ومُنحت شركة Salotti Italia جائزة الأوسكار "من أجل المرونة"، في حين مُنحت "جائزة الشرف للمسؤولية الاجتماعية" لشركة Chiesi وجائزة "الشرف لأفضل شريك تونسي" لمجموعة Société Bouzguenda Freres التابعة لمجموعة Polina.



ومن جهته، أكد مكتب التمثيل الدبلوماسي الإيطالي "أن الحدث كان فرصة لجمع أكثر من 80 ممثلًا للتميز الاقتصادي لبلدنا "، مشددا على الأهمية التي يوليها السوق التونسي لإيطاليا.



وتابع "اليوم نحن في الواقع الشريك التجاري الأول لتونس حيث تعمل أكثر من 900 شركة إيطالية" .



أما رئيس الغرفة التونسية الإيطالية للتجارة والصناعة، مراد الفرادي، فقد سلط الضوء على أهمية "أوسكار الأعمال الإيطالية" كحدث سنوي رفيع المستوى يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين تونس وإيطاليا على المستويين الاقتصادي والتجاري. (أنسامد).



