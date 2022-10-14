الشرطة الإيطالية تفكك خلية تزويج للمهاجرين واعتقال 18 شخصا

(أنسامد) - أكتوبر 14 - روما - أعلنت الشرطة الإيطالية تفكيك خلية تنشط في تزويج الفتيات الإيطاليات إلى مهاجرين من منطقة شمال أفريقيا، مقابل المال، من أجل الحصول على الجنسية الإيطالية، كما اعتقلت 18 شخصا متورطا.



واختارت العصابة الفتيات دون سن الثلاثين عاما، لعملائهم المهاجرين، الذين يرجح أنهم دفعوا آلاف اليوروهات مقابل هذه العملية.



وقالت الشرطة، إن العصابة كانت تقودها امرأة من نابولي، تبلغ من العمر 61 عاما، وتدعى ماتيلدي ماتشيوتشي، والتي حصلت على العديد من الألقاب لنشاطها في تزويج المهاجرين بفتيات إيطاليات، بين هذه الألقاب، "الشقراء" و"ضياء ماريا"، و"ساحرة الخطيبين".



وبينت الشرطة أن السيدة قدمت شهادات زواج مزورة للمهاجرين، وكثير منهم يعيشون في كاستل فولتورنو، شمالي نابولي، حيث يوجد عدد كبير من المهاجرين.



وبحسب الشرطة، فإنه في حالة فشل المهاجرين في سداد مدفوعاتهم، تهددهم هذه السيدة بمنع إصدار تصاريح إقامتهم الجديدة.



وحصلت الشرطة على مكالمة للسيدة، تقول فيها لمهاجر، "اذا استطعت القدوم الآن، سأبقي الفتاة جاهزة. لا تقلق، سنتوصل إلى اتفاق، فهم جميعا يعرفونني من ميلانو إلى نابولي". (أنسامد).



