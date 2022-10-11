وزارة العدل الإيطالية:لم نتلق أي رد من مصر بشأن قضية ريجيني

(أنسامد) - أكتوبر 11 - روما - قالت وزارة العدل الإيطالية، يوم أمس الإثنين، إنها لم تتلق أي رد من مصر على دعواتها للتعاون في قضية أربعة ضباط مخابرات مصريين يشتبه في قيامهم باختطاف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة في أوائل عام 2016.



وقد تم تعليق محاكمة الأربعة بعد أن قضت محكمة في روما بعدم إمكانية المضي قدماً في القضية بسبب عدم إخطار المتهمين بتوجيه الاتهام إليهم، الأمر الذي يجعل الإجراءات باطلة..



وتحاول إيطاليا إبلاغ الضباط الأربعة بلوائح الاتهام الموجهة إليهم من أجل المضي قدما في محاكمتهم الغيابية، إلا أن الجهود اصطدمت برفض القاهرة التعاون في تحديد أماكن إقامتهم.



وقال مسؤول بوزارة العدل في جلسة استماع أمام قاضي الإجراءات التمهيدية:"حتى الآن لم نتلق أي رد من السلطات المصرية فيما يتعلق بالمتهمين الأربعة".



وتابع "كما لم يستجب المصريون لطلب عقد اجتماع تقدمت به وزيرة (العدل) مارتا كارتابيا في يناير"للسلطات المصرية .



وقد علق القاضي الإجراءات وحدد موعد جلسة استماع جديدة في 13 فبراير / شباط.



وقال والدا ريجيني في بيان " فقد ظهر مرة أخرى وبوضوح أكبر أن السلطات المصرية ليس لديها، ولم يكن لديها أي نية للتعاون".



وأضافا "كشف اليوم أن طلب وزيرة العدل مارتا كارتابيا في كانون الثاني / يناير الماضي للقاء نظيرها المصري لم يلق أي رد، وهذا الرفض غير مسبوق".



وشددا "نأمل في رد فعل مناسب لحفظ الكرامة من جانب حكومتنا".



المسؤولون المصريون الأربعة هم: اللواء طارق صابر والعقيدان آسر كامل محمد إبراهيم وحسام حلمي والرائد إبراهيم عبد العال شريف.



ومن جهتها، صرحت السلطالت المصرية مرارا أن الأطراف غير المعلومة المسؤولة عن قتل ريجيني تهدف إلى الإضرار بالعلاقات بين مصر و إيطاليا.



جوليو ريجيني طالب وباحث شاب إيطالي (28 عاماً) قتل في مصر بين تاريخ اختفائه في 25 يناير 2016 (الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير) والعثور على جثته مشوهة في صباح 3 فبراير في منطقة صحراوية في مدينة 6 أكتوبر في القاهرة الكبرى. وكان ريجيني طالب الفلسفة لدرجة الدكتوراه في كلية جيرتون بجامعة كامبريدج وباحث في مواضيع إتحادات العمال المستقلة. (أنسامد).



