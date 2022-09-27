إيطالي -انتخابات: يحظي اليمين بأغلبية مريحة في كلا المجلسين

(أنسامد) - سبتمبر 27 - روما - حصل ائتلاف يمين الوسط الإيطالي الذي تقوده جيورجيا ميلوني زعيمة "أخوة إيطاليا" بأغلبية مريحة في مجلسي البرلمان بعد الانتخابات العامة التي جرت يوم الأحد الماضي.



وفقًا لبيانات وزارة الداخلية فاز الائتلاف بحوالي 44٪ من الأصوات بواقع بحوالي 26٪ لأخوة إيطاليا وبذلك سيكون له 237 مقعدًا في مجلس النواب ، حيث يلزم 201 للأغلبية ، و 112 في مجلس الشيوخ ، حيث الحد الأدنى للأغلبية هو 101.



وسيضم تحالف يسار الوسط ، الذي يقوده "الحزب الديمقراطي" وحصل على 26٪ من الأصوات ، 84 نائبا في مجلس النواب و 42 عضوا في مجلس الشيوخ.



وسيكون لحركة "5 نجوم "، التي حصلت على حوالي 15.5٪ من الأصوات ، 52 نائباً في مجلس النواب و 28 في مجلس الشيوخ.



وسيضم "القطب الثالث" الوسطي المكون من أزيون بزعامة وزير الصناعة السابق كارلو كاليندا ورئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي "إيطاليا فيفا" 21 عضوا في مجلس النواب وتسعة أعضاء في مجلس الشيوخ بعد حصولهم على حوالي 7.7٪ من الأصوات. (أنسامد).



