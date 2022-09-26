ميلوني: حكومتنا ستمثل جميع الإيطاليين

(أنسامد) - سبتمبر 26 - روما - في اول تصريح لها عقب الانتخابات المحلية الإيطالية قالت رئيسة حزب اخوة إيطاليا جيورجيا ميلوني ان حكومة يمين الوسط التي ستتشكل ستمثل كل الإيطاليين لن "تخن"الثقة التي منحها لها الشعب .



قالت ميلوني التي من الممكن ان تصبح اول رئيسة وزراء لإيطاليا " إذا كنت تريد أن تكون جزءًا من التاريخ ، فعليك أن تدرك أننا نتحمل المسؤولية تجاه ملايين الأشخاص الذين اختارونا ولن نخون ذلك ، كما لم نفعل أبدًا".



و أشارت " انه وقت تحمل المسئوليات "مؤكدة "إذا كنا مدعوين إلى حكم الأمة ، سنفعل ذلك من أجل الجميع ، لتوحيد الشعب ، من خلال تكريس كل ما يوحد ، وليس ما يفرق".



ومن ناحية اخري اعلنت عن "أسفها" على حقيقة أن إقبال الإيطاليين كان الأدنى على الإطلاق في أي انتخابات عامة.



و اضافت " ان التحدي هو اعادة ثقة الإيطاليين في مؤسساتهم الحاكمة".وفسرت ذلك بان " الكثير من الإيطاليين اختاروا عدم منح ثقتهم (المقاطعة) لذلك أصبح من الضروري اعادة بناء العلاقة بين الدولة و المواطن".



ولدت جورجيا ميلوني في روما عام 1977، ولا تملك شهادة جامعية،وأصبحت سياسية وصحفية وعضوة برلمانية وهي في عمر 29 عام في مجلس النواب الإيطالي عام 1995 وتتمسك حكومة يمين الوسط بأفكار معادية لدخول المهاجرين للبلاد،كما ستتخذ مواقفاً متشددةً من الدول الأوروبية. (أنسامد).



