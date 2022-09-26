ميلوني: حكومتنا ستمثل جميع الإيطاليين

(أنسامد) - سبتمبر 26 - روما - في اول تصريح لها عقب الانتخابات
المحلية الإيطالية قالت رئيسة حزب اخوة إيطاليا جيورجيا ميلوني ان
حكومة يمين الوسط التي ستتشكل ستمثل كل الإيطاليين لن "تخن"الثقة
التي منحها لها الشعب .
قالت ميلوني التي من الممكن ان تصبح اول رئيسة وزراء لإيطاليا "
إذا كنت تريد أن تكون جزءًا من التاريخ ، فعليك أن تدرك أننا نتحمل
المسؤولية تجاه ملايين الأشخاص الذين اختارونا ولن نخون ذلك ، كما
لم نفعل أبدًا".
و أشارت " انه وقت تحمل المسئوليات "مؤكدة "إذا كنا مدعوين إلى حكم
الأمة ، سنفعل ذلك من أجل الجميع ، لتوحيد الشعب ، من خلال تكريس
كل ما يوحد ، وليس ما يفرق".
ومن ناحية اخري اعلنت عن "أسفها" على حقيقة أن إقبال الإيطاليين
كان الأدنى على الإطلاق في أي انتخابات عامة.
و اضافت " ان التحدي هو اعادة ثقة الإيطاليين في مؤسساتهم
الحاكمة".وفسرت ذلك بان " الكثير من الإيطاليين اختاروا عدم منح
ثقتهم (المقاطعة) لذلك أصبح من الضروري اعادة بناء العلاقة بين
الدولة و المواطن". (أنسامد).