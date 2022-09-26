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ميلوني: حكومتنا ستمثل جميع الإيطاليين
لن "نخن" الثقة التي منحها لنا الإيطاليون
    (أنسامد) - سبتمبر 26 - روما - في اول تصريح لها عقب الانتخابات المحلية الإيطالية قالت رئيسة حزب اخوة إيطاليا جيورجيا ميلوني ان حكومة يمين الوسط التي ستتشكل ستمثل كل الإيطاليين لن "تخن"الثقة التي منحها لها الشعب .

    قالت ميلوني التي من الممكن ان تصبح اول رئيسة وزراء لإيطاليا " إذا كنت تريد أن تكون جزءًا من التاريخ ، فعليك أن تدرك أننا نتحمل المسؤولية تجاه ملايين الأشخاص الذين اختارونا ولن نخون ذلك ، كما لم نفعل أبدًا".

    و أشارت " انه وقت تحمل المسئوليات "مؤكدة "إذا كنا مدعوين إلى حكم الأمة ، سنفعل ذلك من أجل الجميع ، لتوحيد الشعب ، من خلال تكريس كل ما يوحد ، وليس ما يفرق".

    ومن ناحية اخري اعلنت عن "أسفها" على حقيقة أن إقبال الإيطاليين كان الأدنى على الإطلاق في أي انتخابات عامة.

    و اضافت " ان التحدي هو اعادة ثقة الإيطاليين في مؤسساتهم الحاكمة".وفسرت ذلك بان " الكثير من الإيطاليين اختاروا عدم منح ثقتهم (المقاطعة) لذلك أصبح من الضروري اعادة بناء العلاقة بين الدولة و المواطن". (أنسامد).

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