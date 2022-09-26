ميلوني: ستسعي الحكومة الجديدة لإعادة بناء ثقة الشعب .

(أنسامد) - سبتمبر 26 - روما - قالت زعيمة حزب اخوة ايطاليا جيورجيا ميلوني ان حكومة يمين الوسط المستقبلية ستسعى إلى إعادة بناء الثقة بين الدولة والشعب .



و من المتوقع أن يحقق التحالف الذي تقوده فوزًا كبيرًا في الانتخابات العامة الايطالية التي جرت يوم امس الأحد.



وقالت إنها "آسفة" على حقيقة أن إقبال الايطاليين كان الأدنى على الإطلاق في أي انتخابات عامة.



وقالت "التحدي هو جعل الناس يؤمنون بالمؤسسات مرة أخرى".



واضافت ان هذه النتيجة تؤكد "عدم ثقة الكثير من الإيطاليين مما يؤكد ضرورة إعادة بناء العلاقة بين الدولة والمواطن" (أنسامد).



