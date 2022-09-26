ميلوني: ستسعي الحكومة الجديدة لإعادة بناء ثقة الشعب .

إيطاليا :تأرجح فارتفاع للبورصة بعد فوز اليمين في الانتخابات
مصر تؤكد أهمية خروج المرتزقة من ليبيا
"الإمارات للخيول " تشارك في معرض أبوظبي الدولي للفروسية
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إيطاليا : إعصار مدمر يضرب ساحل كوزينتينو
إيطاليا: مسيرات الجمعة في 70 مدينة إيطالية من أجل التغير المناخي
فورمولا وان .. الجائزة الكبري ..ايطاليا
جولة في بيزارو ، عاصمة الثقافة الإيطالية لعام 2024
حدائق بوبولي الرائعة وبها مغارة بونتالنتي التي بناها الفنان والمهندس المعماري والنحات برناردو بونتالنتي بين عامي 1536 و 1608.
تجمعات الجمعة في تورينو حول أزمة المناخ