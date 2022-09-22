دراجي يشكر جوتيريش علي جهوده في مشكلتي القمح وليبيا

(أنسامد) - سبتمبر 22 - روما - توجه رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي بالشكر للامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش علي الجهود التي قامت بها الامم المتحدة فيما يتعلق باخراج القمح من موانئ البحر الاسود وموقفها في ليبيا.



و قال دراجي في لقائه مع جوتيريش " انا ممتن للغاية لما قدمتم شخصياً ولجهود الامم المتحدة لاخراج القمح من موانئ البحر الاسود و لما تقدمونه في ليبيا".



ومن جانبه أكد جوتيريش خلال اللقاء "نحاول العمل علي كافة المستويات لنكون مفيدين للمجتمع" وكان رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي قد دعا خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبني نهج مسؤول ومشترك في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط، مشددا على ضرورة معالجة هذه الظاهرة.



وأوضح دراجي، في كلمته، "أود أن أشكر مؤسسات الأمم المتحدة على المساعدات الإنسانية الثمينة التي تقدمها في إدارة الهجرة في البحر المتوسط".



وتابع، "تدرك إيطاليا جيدا أن الهجرة ظاهرة عالمية، ولذلك يجب معالجتها"، قبل أن يضيف، "ينبغي أن يكون لدينا نهج مسؤول وإنساني ومشترك في التعامل مع الهجرة".



وتعد إيطاليا أحد نقاط الاستقبال الرئيسية للمهاجرين القادمين من الضفة الأخرى من البحر المتوسط، والراغبين في الوصول إلى أوروبا.



وخلال الأعوام الأخيرة، تدفق مئات الآلاف من المهاجرين إلى الشواطئ الإيطالية، قادمين من أفريقيا والشرق الأوسط، في حين تستقبلهم إيطاليا داخل نقاط مخصصة لهم على المدن الساحلية. (أنسامد).



