دراجي: نحن بحاجة إلى نهج مسؤول ومشترك بخصوص الهجرة

(أنسامد) - سبتمبر 22 - روما - دعا رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبني نهج مسؤول ومشترك في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط، مشددا على ضرورة معالجة هذه الظاهرة.



وأوضح دراجي، في كلمته، "أود أن أشكر مؤسسات الأمم المتحدة على المساعدات الإنسانية الثمينة التي تقدمها في إدارة الهجرة في البحر المتوسط".



وتابع، "تدرك إيطاليا جيدا أن الهجرة ظاهرة عالمية، ولذلك يجب معالجتها"، قبل أن يضيف، "ينبغي أن يكون لدينا نهج مسؤول وإنساني ومشترك في التعامل مع الهجرة".



وتعد إيطاليا أحد نقاط الاستقبال الرئيسية للمهاجرين القادمين من الضفة الأخرى من البحر المتوسط، والراغبين في الوصول إلى أوروبا.



وخلال الأعوام الأخيرة، تدفق مئات الآلاف من المهاجرين إلى الشواطئ الإيطالية، قادمين من أفريقيا والشرق الأوسط، في حين تستقبلهم إيطاليا داخل نقاط مخصصة لهم على المدن الساحلية. (أنسامد).



