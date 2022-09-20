إيطاليا: مسيرات في 70 مدينة إيطالية من أجل "التغير المناخي"

(أنسامد) - سبتمبر 20 - روما - ستشهد إيطاليا الجمعة المقبلة مسيرات كبرى في 70 مدينة إيطالية، للحث على التعامل مع أزمة المناخ، على بعد أيام قليلة من انطلاق الانتخابات التشريعية في إيطاليا.



وأعلنت حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل"، اليوم الثلاثاء، أن مسيرات ستنظم في 70 مدينة إيطالية، في إطار "إضراب عالمي من أجل المناخ"، الذي تدعو إليه هذه الحركة الدولية، والذي يتزامن مع اليوم الأخير من الحملة الانتخابية من أجل الانتخابات العامة التي تشهدها إيطاليا الاحد المقبل.



وأوضحت الحركة أن أزمة المناخ تم تجاهلها إلى حد كبير خلال الحملة الانتخابية رغم الأحداث المناخية المتطرفة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، منها الجفاف الذي دمر قطاع الزراعة في العديد من المناطق، ثم العواصف المميتة، الأسبوع الماضي في إقليم ماركي، التي تسببت في سقوط 11 ضحية.



ودعت الحركة إلى "حالة طوارئ كبرى للتعامل مع التغيرات المناخية".



ومن جانبها، قالت أنييز كاسادي، المتحدثة باسم حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" في إيطااليا، إن "الهدف من الاحتجاج هو وضع أزمة المناخ والحلول اللازمة لمعالجتها، في مركز اهتمام الجمهور"، مشيرة إلى أن الأزمة المناخية وحلولها ظلت غائبة بشكل كبير خلال الحملة الانتخابية.



وتابعت، "الكارثة التي حدثت قبل أيام قليلة في ماركي، تذكرنا بعواقب تجاهل أزمة المناخ"، قبل أن تضيف، "فرصنا في تجنب الارتفاع الكارثي لدرجات الحرارة، تعتمد على السنوات الخمس المقبلة، ونخاطر بإهدارها مع برلمان لا يرى مسألة المناخ كأولوية".



واستطردت المتحدثة، " لا يمكننا السماح بذلك، يجب على السياسيين أن يدركوا أن تجاهل هذه المشكلة ليس خيارا إذا كانوا يريدون الحصول على دعم المواطنين"، مؤكدة أن عدم اتخاذ إي إجراء اليوم، يساوي كونهم شركاء إجراميين في أكبر أزمة في تاريخ البشرية. (أنسامد).



