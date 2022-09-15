رئيسة المفوضية الأوروبية: مخزون الاتحاد من الغاز يتجاوز 84٪

(أنسامد) - سبتمبر 15 - روما - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن "مخزون الاتحاد الاوروبي المشترك من الغاز وصل الي نسبة 84 بالمائة، ونكون بذلك قد تجاوزنا الهدف المحدد لذلك".



وفي كلمتها حول "حالة الاتحاد" خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ قالت "قمنا بتنويع مصادرنا فتحولنا عن روسيا وتوجهنا الي موردين موثوق بهم مثل الولايات المتحدة الامريكية و النرويج والجزائر" .



وأضافت "كان الغاز الروسي يشكل 40 بالمائة من واردتنا لكن اليوم اصبح لا يشكل سوى 9 بالمائة ويصلنا عبر خطوط الانابيب".



وتلبي الإمدادات الجزائرية أكثر من ربع الطلب على الغاز في إسبانيا وإيطاليا، وتعتبر شركة سوناطراك الجزائرية هي ثالث أكبر مصدّر لأوروبا بعد روسيا والنرويج حيث ساعدت الدول الاوروبية على تخطي ازمتها الناتجة عن الحرب بين روسيا واوكرانيا.



وأعلنت سوناطراك أن أرباح النفط والغاز هذا العام ستصل إلى 50 مليار دولار، مقارنة بمكاسب بلغت 34 مليار دولار العام الماضي و20 مليار دولار في 2020، في حين تشير إحصاءات رسمية إلى أن الصادرات غير النفطية ستتجاوز 7 مليارات دولار وهو رقم قياسي.



وكانت سوناطراك قد أعلنت مؤخرا عن اكتشاف جديد في "حاسي الرمل"، وهو أكبر حقل للغاز في البلاد.ويضيف الاكتشاف الجديد ما بين 100 و340 مليار متر مكعب من الغاز المكثف إلى الاحتياطيات، بإنتاج إضافي من المتوقع أن يبلغ عشرة ملايين متر مكعب من الغاز يوميا اعتبارا من نوفمبر. (أنسامد).



