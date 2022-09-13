إيني: ديسكالزي في أبو ظبي لمناقشة سبل دفع مشروعات التنمية

(أنسامد) - سبتمبر 13 - روما - عقد الرئيس التنفيذي لمجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، اجتماعا في أبوظبي مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الامارات والرئيس التنفيذي لمجموعة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) سلطان بن أحمد الجابر، وذلك من أجل مناقشة سبل دفع مشروعات التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وناقش الجابر وديسكالزي التقدم الذي احرزته أنشطة المجموعة الإيطالية حول المشاريع المستقبلية والتعاونية بين البلدين وتسريع مشروع "غشا"وهو أكبر مشروع للغاز الحامض في العالم والذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات.



ومن المقرر أن ينتج هذا المشروع كميات كبيرة من الغاز القابل للاستخراج تصل الي أكثر من 42.5 مليون متر مكعب وأكثر من 120 ألف برميل من النفط والمكثفات. (أنسامد).



