إيطاليا : عمدة ميلانو ينتقد توجه السياسيين لمنصة تيك توك

(أنسامد) - سبتمبر 9 - روما - انتقد عمدة مدينة ميلانو الإيطالية، جوزيبي سالا، اتجاه السياسيين الإيطاليين للذهاب إلى منصة تيك توك للحصول على أصوات الشباب قبل الانتخابات العامة المقرر اجراؤها في 25 سبتمبر.



وانضم مؤخرًا رئيسا الوزراء السابقين سيلفيو برلسكوني، زعيم حزب فورزا إيطاليا، وماتيو رينزي، زعيم حزب "إيطاليا فيفا"، إلى منصة تيك توك، بالإضافة إلى وزير الصناعة السابق، كارلو كاليندا، زعيم حزب يسار الوسط "أتسيوني".



كما انضم أيضا إلى تيك توك كل من ماتيو سالفيني، زعيم الحزب اليميني "رابطة الشمال"، وجوزيبي كونتي، زعيم حركة الخمس نجوم، وجيورجيا ميلوني، زعيمة حزب اليمين "إخوة إيطاليا"، المرشحة لتكون رئيسة الوزراء الإيطالية القادمة.



وهاجم جوزيبي سالا توجه السياسيين الإيطاليين لمنصة تيك توك أثتاء عرض الجدول الزمني لأسبوع الموضة القادم في ميلانو، مضيفا أن أسبوع الموضة هذا العام سيستخدم تيك توك بشكل كبير، وربما يفعل ذلك بشكل أفضل من العديد من السياسيين الذين انطلقوا على هذه الشبكة الاجتماعية بطريقة يرثى لها.



وتابع جوزيبي سالا: يتخطى بعض السياسيين حدود الكرامة الإنسانية.



(أنسامد).



