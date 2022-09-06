ايطاليا: بدء العمل بمحطة عائمة للغاز الطبيعي المسال عام 2023

(أنسامد) - سبتمبر 6 - روما - أكدت منطقة إميليا رومانيا في شمال ايطاليا أنه من المقرر أن يبدأ العمل في محطة عائمة لإعادة تنظيم الغاز الطبيعي المسال قبالة ميناء رافينا في أوائل عام 2023.



وتعد هذه العملية جزءًا من سلسلة من الاجراءات الايطالية لتنويع إمداداتها من الطاقة إلى جانب واردات الغاز الطبيعي المسال، لإنهاء اعتمادها على الغاز المستورد من روسيا عبر خطوط الأنابيب.



وقد تم تعيين حاكم إميليا رومانيا ستيفانو بوناتشيني مفوضًا لمشروع مرفق التسجيل، ومن المتوقع أن يبدأ العمل مطلع العام المقبل مع اختتام "مؤتمر الخدمات" الذي يضم جميع الأطراف المعنية في أكتوبر المقبل. (أنسامد).



