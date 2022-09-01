تونس تحبط 11 رحلة مهاجرين غير شرعية إلى إيطاليا

(أنسامد) - سبتمبر 1 - روما - أحبطت قوات خفر السواحل التونسية، 11 عملية هجرة غير شرعية، في مناطق مختلفة على الشواطئ التونسية الليلة الماضية.



وبحسب الأرقام الرسمية، فقد أنقذت السلطات 150 شخصا كانوا على متن قوارب هجرة في البحر، بينهم 86 من جنسيات مختلفة، والباقي يحملون الجنسية التونسية.



وأوضح المتحدث باسم الحرس الوطني، على صفحته الرسمية على فيسبوك، " في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية تمكنت خلال الليلة الماضية وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالوسط والساحل، من احباط عدد 10 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ عدد 150 مجتازا من بينهم عدد 86 شخصا من جنسيات افريقية مختلفة والبقية تونسيين".



وفي عملية منفصلة، اعتقلت وحدات الحرس الوطني، 13 شخصا في نابل والمهدية، "كانوا يستعدون للمشاركة في عبور غير قانوني للحدود البحرية"، ومصادرة مبلغ من المال بالعملة المحلية. (أنسامد).



