إيطاليا : مؤتمر ومعرض الغاز الطبيعي في سبتمبر

(أنسامد) - أغسطس 27 - روما - تقام نسخة 2022 من معرض ومؤتمر Gastech، أكبر حدث عالمي مخصص للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين والحلول منخفضة الكربون، في مدينة ميلانو الإيطالية في الفترة بين 5 و8 سبتمبر القادم.



ومن المقرر حضور العديد من الشخصيات لهذا المؤتمر، من بينها 19 شخصية بارزة، بما في ذلك وزراء الطاقة وممثلين سياسيين من أوروبا وإفريقيا وآسيا والشرق الأوسط لمناقشة "التحول العادل في الطاقة للبلدان النامية"، و"دور الغاز كوقود رئيسي للانتقال وضرورات أمن الطاقة العالمي".



يجذب المؤتمر أكثر من 38000 زائر دولي كل عام، كما يوفر منصة للحوار لرؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والخبراء.



ويشارك في المؤتمر وزراء من الهند ونيجيريا ومصر وإندونيسيا والبرتغال والعراق والسنغال وزيمبابوي وجيبوتي وغانا وتركيا وقيرغيزستان. كما سيحضره أيضا مسؤولون كبار من أبو ظبي وكينيا واليونان والولايات المتحدة.



ومن المقرر أيضا مشاركة المدير التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي كريستيانا فيغيريس، ووزير الخارجية الألماني السابق زيغمار غابرييل، والأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط، أسامة مبارز;.



وصرح رئيس معرض ومؤتمر Gastech، كريس هدسون : يواجه العالم تحديات هائلة فيما يتعلق بأمن الطاقة والانتقال الذي يتطلب حوارًا عاجلاً بين الحكومات الوطنية والمشغلين في هذا القطاع، مضيفا : يسعدنا أن نرحب بالعديد من الوزراء رفيعي المستوى في هذا الحدث لتقديم وجهات نظرهم المختلفة حول كيفية المضي قدمًا.



وتابع : في ضوء مؤتمر Cop27 ، يلعب Gastech دورًا رئيسيًا في إبراز قيمة قطاع الغاز في هذا المؤتمر المحوري حول المناخ. (أنسامد).



