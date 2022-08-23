إيطاليا: أكاديمية سكالا وبوللي في دار الأوبرا في مسقط

(أنسامد) - أغسطس 23 - روما - تشارك أكاديمية "لا سكالا" الإيطالية في الموسم المقبل لدار الأوبرا السلطانية في مسقط عاصمة سلطنة عمان، و الذي ينطلق الشهر المقبل، عبر إعادة تقديم العرض المسرحي "زواج فيجارو" الذي أخرجه السينمائي الإيطالي الراحل جيورجيو ستريهلير.



ومن المقرر أن يفتتح الموسم في 22 سبتمبر المقبل، في دارأوبرا العاصمة العمانية، مع عرض "لا ترافياتا"، وهي أوبرا للموسيقار الإيطالي الراحل جوزيبي فيردي، والتي سيخرجها مارتا دومينيجو، مع أوركسترا وجوقة مسرح كارلو فيليتشي، من مدينة جنوة، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم العالميين من بينهم بلاتشيدو دومينجو، الذي سيلعب دور جيرمونت.



وسيتضمن البرنامج 6 عروض أوبرا، و3 عروض باليه، و9 حفلات عربية، إضافة إلى مشاركة نجمين لموسيقى الجاز، وعرض موسيقى عالمي، لتشهد على قيمة الموسم الموسيقى كنقطة التقاء بين ثقافات المسرح في عاصمة سلطنة عمان.



وتشارك في العروض، أوبرا القاهرة، بتقديم مقطوعتين من عرضي "الليلة الكبيرة وزوربا اليوناني"، في حين ستقدم دار أوبرا دي روما، عرض "جيزيل"، بالتعاون مع الأوركسترا السيمفونية الأرمينية التي يقودها سيرجي سمباتيان.



إلى جانب ذلك، هناك عرضان للباليه الكلاسيكي، سيقدم أحدهما مؤدي الباليه الإيطالي الشهير، روبيرتو بوللي، والآخر، مجموعة "فريندز"، يومي 15 و16 ديسمبر. (أنسامد).



