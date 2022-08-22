إيطاليا: إنقاذ مجموعة من المهاجرين في غابات فينتيميليا

(أنسامد) - أغسطس 22 - روما - نجح رجال الأطفاء الإيطاليين بإنقاذ مجموعة من المهاجرين، فقدوا في الغابة على مرتفعات فينتيميليا، على مقربة من الحدود مع فرنسا، عبر التدخل بطائرة بمروحية .



ونفذت العملية طائرة هليكوبتر، من طراز "دراجو 66"، التابعة لقسم الطيران في مدينة تورين، اليوم الاثنين، كما نقلت اثنين من المهاجرين المصابين إلى المستشفى.



وتمكن رجال الإنقاذ من تحديد مكان مجموعة المهاجرين المفقودين، وبالتوازي تم تعبئة الفرق البرية، للمساعدة إذا ما كانت حالاتهم متاخرة.



وبلغ عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم 7 مهاجرين، في حين فضل آخرين الاستمرار في طريقهم رافضين الحصول على المساعدة، بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى بايا بنجامين، في فينتيميليا، حيث انتظرهم الطاقم الطبي.



على صعيد آخر، استقلبت جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، الواقعة في البحر المتوسط، 265 مهاجرا، وصلوا على متن سفينة صيد ضخمة.



وبحسب البيانات، فإن غالبية الواصلين يحملون جنسيات سورية ومصرية.



وتدخلت زوارق خفر السواحل للمساعدة في سحب السفينة باتجاه الميناء، حيث تم إنزال المهاجرين، الذين نقلواإلى نقطة الاستقبال في منطقة إمبرياكولا. (أنسامد).



