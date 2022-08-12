إيطاليا: الاقتصادي كارلو كوتاريلي يترشح على قوائم اليسار

(أنسامد) - أغسطس 12 - روما - وافق الرئيس السابق للمكتب المالي لصندوق النقد الدولي، كارلو كوتاريلي، على خوض الانتخابات العامة التي ستجرى في 25 سبتمبر المقبل، على قوائم تحالف يسار الوسط، للحزب الديمقراطي وحركة مور يوروب "more Europe".



وأوضح الاقتصادي البالغ من العمر 67 عاما، من كريمونا في إقليم لومبارديا، "لقد قبلت عرض الحزب الديمقراطي ومور يوروب لخوض الانتخابات".



وانتقد كوتاريلي، الذي سبق واختير لفترة وجيزة كمرشح لتشكيل حكومة بعد الانتخابات غير الحاسمة في عام 2018، "تحالف اليمين والوسط يمين بقيادة زعيمة أخوة إيطاليا ما بعد الفاشية، جيوريجا ميلوني"، مؤكدا أن هذا التحالف يقدم رؤية محافظة للمجتمع.



وكانت ميلوني، التي ترشح نفسها في تحالف مع حزب الرابطة المناهض للهجرة بزعامة وزير الداخلية السابق، ماتيو سالفيني، وحزب فورزا إيطاليا، الذي يمثل يمين الوسط، بزعامة رئيس الوزراء السابق، سيلفيو برلسكوني، قد دعت إلى "حصار بحري" لوقف تدفق المهاجرين إلى إيطاليا، وهو أمر قد يكون غير شرعي.



وقال زعيم الحزب الديمقراطي، ورئيس الوزراء السابق، إنريكو ليتا إن كوتاريلي سيكون "رأس الحربة في الحملة الانتخابية"، مشددا على أن هذا الخبير الاقتصادي سيعطي الإيطاليين "الشعور بأنهم في أيد أمينة".



ونوه ليتا بأن اختيار الاقتصادي الوسطي كمرشح رئيسي لا يتعارض مع تحالف الحزب مع الحزبيين اليساريين، اليسار الإيطالي وأوروبا الخضراء، مؤكدا أن هدف الحزب الديمقراطي هو الاستمرار في "تنمية جاذبيتنا" في اليسار والوسط.



والأربعاء، أعلن اثنين من الشخصيات الإعلامية المعروفة إلاريا كوكي وأبو بكار سوماهورو، أنهما سيقفان إلى جانب تحالف أوروبا الخضراء.



واكتسبت إلاريا كوكي شهرتها عبر كفاحها من أجل العدالة في وفاة شقيقها ستيفانو، على يد الشرطة.



بينما برز أبو بكار سوماهورو، من أصل إيفواري، إلى الصدارة، عبر نضاله من أجل حقوق المهمشين، ولاسيما ضحايا السخرة وكبار العصابات". (أنسامد).



