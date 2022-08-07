إيطاليا : ميلوني تدعو لمعالجة تدفقات الهجرة من المنبع

(أنسامد) - أغسطس 7 - روما - قالت جيورجيا ميلوني، زعيمة حزب اليمين "إخوة إيطاليا"، إنه "يجب معالجة مشكلة تدفقات الهجرة من المنبع، عبر ما يطلق عليه دائما الحصار البحري"، وذلك من خلال مهمة أوروبية للتفاوض مع ليبيا حول إمكانية توقف القوارب المغادرة لسواحلها.



وأضافت ميلوني في لقاء تلفزيوني: يمكن معالجة هذه المشكلة من المنبع عبر ما يطلق عليه دائما الحصار البحري، من خلال مهمة أوروبية يتم الاتفاق عليها مع المؤسسات الأوروبية للتفاوض مع ليبيا حول إمكانية إيقاف القوارب المغادرة لسواحلها.



كما دعت ميلوني إلى فتح نقاط ساخنة في إفريقيا، أو في الأراضي الليبية أو أي منطقة أخرى من أجل تقييم أولئك الذين لديهم الحق في أن يكونوا لاجئين وأولئك الذين هم مهاجرون غير شرعيين، مع التوزيع النهائي للاجئين الحقيقيين وإعادة الآخرين.



وأضافت ميلوني، التي تتصدر استطلاعات الرأي لنوايا التصويت في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 25 سبتمبر القادم، أن هذه هي الطريقة الجادة الوحيدة لمعالجة هذه القضية، منوهة : " يجب أن نتوقف عن التفكير في مساواة اللاجئين بالمهاجرين غير الشرعيين. إنه تزييف بناه اليسار في السنوات الأخيرة ويقودنا إلى الفوضى التي نحن فيها الآن". (أنسامد).



