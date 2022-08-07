دراسة: 23 مليون إيطالي في رحلة أو عطلة في شهري يوليو وأغسطس

(أنسامد) - أغسطس 7 - روما - قال رافاييل ريو، رئيس معهد ديموسكوبيكا لأبحاث السوق، لوكالة أنسا، أول أمس الجمعة، إن حوالي 23 مليون إيطالي إما ذهبوا في رحلة في يوليو أو في إجازة في أغسطس.



وأشار إلي أن 67٪ من المصطافين الإيطاليين اختاروا وجهات ساحلية.



وأضاف أن حوالي 21.5٪ اختاروا قضاء الإجازات في الجبال أو في الريف أو بجانب البحيرة، وأقل بقليل من 9٪ ذهبوا إلى مدن غنية بالفن والثقافة.



وتابع ريو أن 74٪ من المصطافين كانوا يقيمون في إيطاليا، وما يقرب من خُمس السائحين (19.9٪) يذهبون إلى أجزاء أخرى من أوروبا، بينما يسافر 6.1٪ خارج القارة، موضحا أن ما مجموعه حوالي 8.5 مليون إيطالي يقضون عطلاتهم في الخارج. (أنسامد).



