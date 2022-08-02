لاريتشي: إيطاليا الشريك التجاري الأول لتونس في 2022

(أنسامد) - أغسطس 2 - روما - أعلنت مديرة وكالة التجارة الايطالية في تونس دوناتيلا لاريتشي أن إيطاليا أصبحت الشريك الاقتصادي الأول لتونس في النصف الاول من عام 2022 .



وفي تعليقها على البيانات الخاصة بالتبادل التجاري بين البلدين في النصف الاول من العام الحالي والتي نشرها معهد الاحصاء التونسي، أضافت في تصريح لوكالة الانباء الإيطالية "انسا" "أنه لإنجاز تاريخي أن تتقدم إيطاليا بذلك علي فرنسا، الشريك المفضل التقليدي لدول الشمال الأفريقي منذ الإستقلال".



و أشارت إلى أن التبادل التجاري بين إيطاليا وتونس بلغ 10.7862 مليون دينار تونسي في شهر يونيو الماضى (3.43 مليون يورو) بزيادة قدرها 27.24 بالمائة مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي حيث سجل 8.474 مليون دينار تونسي (2.69 مليون يورو) بينما حققت فرنسا في نفس الفترة 10.735 مليون دينار (3.34 مليون يورو)".



و أكدت "هذه النتيجة هامة و معبرة"، مشيرة إلى أنها ناتجة عن ارتفاع الصادرات الإيطالية إلى تونس بنسبة 33.4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وقالت ان الصادرات في قطاع المشتقات البترولية تاتي على رأس القائمة يليها المواد الأولية المتعلقة بالنسيج والملابس والأحذية ( القطن والألياف الصناعية والجلود) والمواد البلاستيكية بما في ذلك السلع المصنعة والآلات المتعلقة بالصناعة الكهربائية والمعدات الميكانيكية والمفاعلات والمراجل.



وتابعت" من ناحية أخرى، زادت واردات إيطاليا من تونس بنسبة 20.8٪، وخاصة من الأحذية والمنسوجات والملابس، وهي القطاعات التي تمثل عدم توطين إيطاليا في نظام الأوف شور".



وتواصل تونس تسجيل أرصدة سلبية قوية في الميزان التجاري مع الصين وتركيا بسبب التجارة غير المتكافئة،كما أن الميزان التجاري مع إيطاليا سلبي بالنسبة لتونس بقيمة 875 مليون دينار. (أنسامد).



